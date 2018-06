Seat a Parco Valentino con gamma FR e Ibiza a metano

ROMA - Al Salone dell'Automobile di Torino (Parco Valentino) Seat è presente con uno stand ricco di novità all'insegna di sportività, con la sua gamma prodotto in versione FR, e sostenibilità, con la Ibiza a metano. Nello specifico, i visitatori verranno accolti dai due suv del marchio di Barcellona, Ateca 2.0 TDI 4DRIVE DSG e Arona 1.5 TSI 150 CV, entrambi in allestimento FR, insieme alla Ibiza con il nuovo motore 1.0 90 CV TGI a metano, sempre nell'allestimento dal carattere sportivo del marchio.



Nella sua veste più dinamica, l'Arona si rende riconoscibile dagli elementi di design esterno (tetto bicolore, doppio terminale di scarico, cerchi in lega da 18'' e vetri posteriori oscurati), che ne enfatizzano l'anima crossover; le finiture dei dettagli dell'abitacolo (tra cui spiccano la plancia rivestita in pelle, i sedili sportivi personalizzati, il volante sportivo dalla corona schiacciata e la luce ambiente bicolore) accrescono la sensazione di sportività del design interno. La gamma di motorizzazioni della Arona FR comprende versioni a benzina, con il 1.0 EcoTSI 115 CV (con cambio manuale 6 rapporti o DSG 7 rapporti) e il 1.5 TSI EVO 150 CV con tecnologia 'Cylinder on Demand' con cambio manuale 6 rapporti, e una versione diesel, il 1.6 TDI 115 CV, sempre con cambio manuale 6 rapporti. Per la Ateca in versione FR sono disponibili invece cerchi da 19'', mancorrenti al tetto e cornici dei finestrini di colore nero. Come per Arona, la gamma FR della Ateca comprende motorizzazioni benzina e diesel Euro 6 che spaziano da 150 a 190 CV, in abbinamento a cambio manuale o DSG con doppia frizione e trazione integrale. Allo stesso modo, saranno disponibili inoltre regolazione adattiva dell'assetto DCC e sterzo progressivo, quest'ultimo di serie. Nello specifico, l'offerta benzina comprende la versione 1.4 EcoTSI 150CV con tecnologia 'Cylinder on Demand' e cambio DSG 6 rapporti, e la versione 2.0 TSI 190 CV con cambio DSG 7 rapporti, entrambe in abbinamento alla trazione integrale 4DRIVE; la scelta tra i propulsori diesel, invece, include il 2.0 TDI 150CV con cambio manuale a 6 rapporti e il 2.0 TDI 190 CV con cambio DSG 7 rapporti, sempre abbinati al sistema di trazione integrale 4DRIVE. La quinta generazione della bestseller spagnola, la Ibiza, è a disposizione del pubblico (sia sullo stand, sia nell'area test drive) con la doppia alimentazione a benzina e metano ma adesso anche nell'allestimento più sportivo di sempre.



La presenza di Seat si completa con la Cupra R, punta di diamante del marchio arrivata in Italia come edizione limitata in 30 esemplari (799 le vetture prodotte in totale). Con un propulsore 2.0 TSI 300 CV DSG e una coppia massima di 380Nm tra i 1.800 e 5.500 giri, la Cupra R vanta e una velocità massima di 250 km/h, con un'accelerazione 0-100 km/h in 5,7 secondi. Oltre alle vetture in esposizione, la presenza del brand spagnolo sarà rafforzata anche da alcune vetture a disposizione del pubblico per effettuare i test drive: Arona XCellence con propulsore 1.0 EcoTSI 115 CV e Ibiza FR con propulsore 1.0 TGI 90 CV.