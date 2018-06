Salone Auto Torino, al via con 44 brand presenti

(ANSA) - TORINO, 6 GIU -"Sono orgoglioso di dare il via al Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino. Con questa manifestazione intendiamo celebrare la passione per l'auto e lo facciamo portando questa passione tra la gente grazie alle case automobilistiche, ai designer e ai collezionisti che si sono dati appuntamento a Torino per questa grande festa". Lo ha affermato Andrea Levy, presidente della manifestazione, tagliando il nastro, nel castello del Valentino, con la sindaca Chiara Appendino e il neoministro ai Trasporti Danilo Toninelli.



Con loro i rappresentanti delle istituzioni automotive, il direttore Anfia Gianmarco Giorda e il presidente Unrae Michele Crisci. "Ingresso gratuito, orario prolungato fino alle 24 hanno fatto crescere la manifestazione che vede oltre 100 modelli esposti, 47 prototipi e più di 35 eventi sparsi per la città.



Abbiamo un programma di appuntamenti e approfondimenti che interessano tutti i segmenti, dai suv, alle supercar, alle auto elettriche e plug-in fino alle microcar e alle city car".



(ANSA).