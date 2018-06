Inquinamento, a Londra un'auto costa 8mila sterline alla sanità

Nel Regno Unito l'inquinamento dell'aria causato da auto e furgoni costa al sistema sanitario nazionale, e alla società, 6 miliardi di sterline all'anno. La situazione è più grave nelle grandi città: a Londra ogni veicolo, nell'arco di vita dal concessionario alla rottamazione, ha un impatto sulla Sanità di quasi 8mila sterline. A calcolare il costo dei tubi di scappamento sulla sanità è uno studio condotto dall'università di Oxford per conto del Global Action Plan, che coordina il Clean Air Day del prossimo 21 giugno.



Londra è la città peggiore: ogni anno i veicoli che circolano sulle sue strade costano al sistema sanitario britannico 605 milioni di sterline. Nella capitale ogni singola auto, durante la sua vita, costa 7.714 sterline, mentre un furgone si attesta a 20mila sterline. La situazione peggiora con i veicoli diesel, per i quali le cifre salgono a 16.400 sterline (auto) e a 24.500 sterline (furgoni). Dal lato opposto, le auto elettriche hanno un costo sanitario di 827 sterline, e i furgoni 'verdi' di 1.443 sterline.



Fuori dalle città la situazione è nettamente diversa. Sempre in base allo studio, la stessa auto che a Londra pesa sulla Sanità per quasi 8mila sterline nell'arco della sua vita, se guidata in aree rurali ha un impatto di 592 sterline. Questo perché, si osserva, è nettamente minore il numero di persone esposte all'inquinamento.



Nel Regno Unito "auto e furgoni sono responsabili di 10mila morti premature all'anno, e i veicoli diesel rappresentano il problema maggiore", spiega Christian Brand dell'università di Oxford. "La valutazione degli effetti sulla salute associati ai veicoli diesel è cinque volte più alta di quella collegata alle auto a benzina, e 20 volte più grande rispetto alle auto elettriche".(ANSA).