Gpl, italiani lo identificano come carburante per auto

Il Gpl? Per gli italiani è un carburante per auto, che fa risparmiare, è ecologico e consente libertà di movimento. E' il risultato della survey, condotta dall'Unione Nazionale dei Consumatori su cosa pensano gli italiani del Gpl e come lo usano, presentata durante l'assemblea di Assogasliquidi-Federchimica.



Con l’83% delle risposte il Gpl viene indentificato come carburante per auto, nel 63% dei casi come energia per alimentare la casa. Per 9 italiani su 10 l’auto a Gpl vuol dire risparmio, per 7 su 10 è sinonimo di prodotto ecologico, e per 4 su 10 di libertà di movimento, anche con i blocchi del traffico. Per quanto riguarda il settore domestico, nel 56% dei casi un’abitazione alimentata a Gpl significa energia pulita, seguita da versatilità (45%) e presenza capillare su tutto il territorio, comprese aree rurali e montane (36%).