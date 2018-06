Consumi Gpl stabili nel 2017, +27% per immatricolazioni auto

Tiene il mercato del Gpl in Italia: nel 2017 i consumo di questo combustibile verde è ammontato a 3,4 milioni di tonnellate (metà per uso autotrazione e metà per uso combustione), in linea con il 2016. Le immatricolazioni di auto a Gpl sono invece cresciute del 27% a 129 mila unità e la quota di mercato totale è passata al 6,5%. In positivo anche il Gnl, con un +50% dei consumi nel 2017, grazie al marcato sviluppo dell'infrastruttura. E' quanto emerso dall'assemblea di Assogasliquidi, l'associazione di Federchimica che rappresenta le imprese dell'intera filiera dello stoccaggio e della distribuzione dei gas liquefatti per uso combustione e autotrazione, in cui si è anche sottolineato che per il Gpl "si potrebbe fare molto di più, dati i benefici, economici e soprattutto ambientali, legati a questa fonte energetica".



Sul totale delle auto immatricolate lo scorso anno, cresce la quota del Gpl, dal 5,6% del 2016 al 6,5% del 2017, con la benzina al 31,9%, il diesel al 56,4%, l'ibrido al 3,4%, il metano all'1,7% e l'elettrico allo 0,1%. "I dati riferiti al 2017 e ai primi mesi di quest'anno riferiscono della sostanziale tenuta del settore del Gpl, che si dimostra vitale, specie in relazione all'utilizzo per il riscaldamento e alle auto immatricolate - ha dichiarato Francesco Franchi, presidente di Assogasliquidi -. Non si può però non sottolineare il fatto che si può e si deve fare molto di più per far crescere i consumi di Gpl.



Questa fonte, oltre a essere versatile e già disponibile, ha notevoli proprietà ecologiche, come hanno dimostrato studi realizzati da istituti di ricerca pubblici". Per Franchi "sono necessarie misure di promozione di Gpl e Gnl, a partire da una revisione delle politiche incentivanti attuali, eliminando le disuguaglianze in termini di tassazione esistenti tra combustibili solidi e gassosi utilizzati per il riscaldamento e stabilendo misure di controllo delle emissioni e del rendimento energetico degli impianti di riscaldamento alimentati a combustibili solidi".