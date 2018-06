Lego svela riproduzione della Bugatti Chiron, 3.599 pezzi

BILLUND (DANIMARCA) - Svelata nella sede della LEGO di Billund, in Danimarca, il modellino componibile della Bugatti Chiron, alla presenza dei Ceo dell'azienda del marchio del mattoncino, Niels B. Christiansen, e del brand motoristico del gruppo Volkswagen, Stephan Winkelman.



La riproduzione in scala 1:8 della Bugatti Chiron misura 14 cm di altezza, 56 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza e si compone di 3.599 pezzi.



La supercar è disponibile da oggi solo nei Lego Store e online shop.LEGO.com, e in seguito presso tutti gli altri rivenditori dal primo agosto 2018.