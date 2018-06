Auto, a maggio le immatricolazioni -2,8%

Il mercato italiano dell'auto ha registrato a maggio un calo del 2,8%: le immatricolazioni sono state 199.113. Nei cinque mesi 945.677, il 2,78% in meno dell'analogo periodo del 2017. I dati sono del ministero dei Trasporti.

Risultati eccezionali per Jeep, che a maggio ottiene il migliore risultato mai raggiunto in Italia con quasi 9.900 immatricolazioni (+129,6%) e una quota del 5%, in crescita di ben 2,9%. Nell'ambito Fca, bene anche Alfa Romeo, che in maggio incrementa le vendite del 3,8%, con quasi 4.800 immatricolazioni. Sempre all'insegna delle vetture FCA la top ten, con ben otto modelli presenti: prima la Panda, terza la Renegade e quindi Ypsilon, 500L, 500, Compass, Tipo e 500X.

Quagliano, mercato poteva andare peggio

Tenuta vendite a privati, ma restano timori su diesel "Al di là del segno negativo, gli operatori del settore giudicano abbastanza positivamente l'andamento del mese. Poteva andare molto peggio perché sulla propensione all'acquisto di autovetture hanno certamente influito in maniera pesante l'interminabile vicenda della formazione del nuovo Governo, l'impennata dello spread e una serie di cattive notizie sul fronte dell'economia".

E' il commento di Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor sulle vendite in Italia a maggio. "Le ragioni stanno essenzialmente - spiega Quagliano - nella sostanziale tenuta delle vendite a privati, anche se non si vanno attenuando le preoccupazioni legate al futuro del diesel che già nei mesi scorsi avevano avuto un impatto negativo. Un certo numero di potenziali acquirenti proprietari di un diesel da sostituire stanno infatti rimandando la sostituzione in attesa di decidere se orientarsi nuovamente su un diesel o su altri tipi di alimentazione". Quagliano segnala che a maggio "il clima di fiducia degli operatori del settore auto è in deciso recupero dopo il calo registrato in aprile. In particolare i concessionari che si attendono nei prossimi tre/quattro mesi un mercato stazionario o in aumento erano scesi dal 67% di marzo al 51% di aprile, ma in maggio risalgono al 57%".

Ancma, a maggio crescita a doppia cifra per le 2 ruote. Immatricolazioni consolidano il trend positivo, solo i “cinquantini” perdono volumi

Le vendite dei veicoli di cilindrata superiore a 50cc conseguono a maggio un risultato più che positivo, con 31.911 immatricolazioni e un incremento pari al +11,2%. In particolare le moto registrano 13.226 pezzi e un +18,1%; mentre gli scooter, con volumi superiori, totalizzano 18.685 unità e crescono di un +6,7%. E' quanto rivela l'Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

Le vendite dei cinquantini con 2.122 registrazioni restano con il segno meno pari al -8,1%. Maggio vale circa il 13% delle vendite di tutto l'anno. Il totale progressivo da gennaio a maggio totalizza 102.756 immatricolazioni (veicoli superiori a 50cc) pari al +7,4%, di cui 55.250 scooter pari a un +3,4% e 47.506 moto che significano un +12,4%. I “cinquantini” con 7.424 unità subiscono una perdita di volumi pari al -16%. Complessivamente da gennaio a maggio 2018 sono state vendute 110.180 due ruote a motore con un incremento del +5,4% sullo stesso periodo dell’anno scorso.