Auto, al via a Modena mostra fotografica sulle quattro ruote

ROMA - E' stata inaugurata la tappa di Modena della mostra fotografica 'Un percorso nella storia dell'automobile' alla presenza del sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, e dell'assessore a Turismo e promozione della città, Ludovica Carla Ferrari. Una passeggiata all'aperto e gratuita sotto i Portici del Collegio di via Emilia che porterà il pubblico, fino al 30 giugno, a scoprire l'evoluzione di un oggetto simbolo della modernità come l'automobile.



'Un percorso nella storia dell'automobile' è un vero e proprio viaggio nella produzione automotive mondiale, partendo dal primo veicolo a tre ruote del 1886 di Mercedes-Benz fino al full electric proposto da Tesla nel 2003. In mezzo una vera e propria rivoluzione culturale e di movimento raccontata da Peugeot (1890), Skoda (1895), Opel (1899), Fiat (1899), Renault (1899), Cadillac (1902), Ford (1903), Rolls Royce (1904), Lancia (1906), Suzuki (1909), Audi(1909), AlfaRomeo (1910), Chevrolet(1911), Aston Martin (1914), Maserati(1914), Bmw (1916), Mitsubishi (1917), Toyota (1933), Jaguar (1935), Volkswagen (1937), Jeep (1941), Ferrari (1947), Porsche (1948), Honda (1948), Land Rover (1948), Lotus (1948), Abarth (1949),Seat (1950), Subaru (1958), Mini (1959), Lamborghini (1963), McLaren (1964), Dacia (1966), Hyundai (1967), Kia (1971), Infiniti (1989) , Lexus(1989), Smart (1998), Pagani(1998).