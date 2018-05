90 anni fa Opel RAK 2 a razzo 'vola' su strada a 238 km/h

ROMA - Maggio 1928, come testimonia un raro filmato dell'epoca (https://www.youtube.com/watch?v=59rNGO4FTlo) 3.000 invitati attendono lungo i bordi dell'autostrada Avus (acronimo di Automobil Verkehrs und Uebungs-Strasse) inagurata sette anni prima, che una strana vettura si lanci sul nastro di calcestruzzo. Questa auto si chiama Opel RAK 2 ed è spinta anziché da un motore tradizionale da un razzo. L'hanno progettata e costruita l'anno precedente Fritz von Opel, Max Valier e Friedrich Wilhelm Sander nella convinzione di poter battere il record di velocità per un mezzo terrestre. Fritz von Opel, nipote del fondatore dell'azienda Adam Opel, incontra lo scrittore e astronomo Max Valier per partecipare ad un suo progetto di ricerca. Valier è considerato uno dei pionieri del settore missilistico mentre Friedrich Wilhelm Sander è un ingegnere pirotecnico, specializzato nell'impiego della polvere nera per costruire razzi di ogni tipo.



Il risultato del lavoro di questi tre esperti - partendo dal telaio di una Opel 10/40 - è l'auto sperimentale RAK 2, lunga 4,88 metri e dotata di una batteria di 24 razzi solidi nella parte posteriore che, nel loro insieme, sviluppano una spinta di 6 tonnellate. Il veicolo pesa solo 560 km ed è primo del pedale dell'acceleratore che è invece chiamato 'pedale detonatore' perché con la pressione del piede i razzi vengono accesi elettricamente uno dopo l'altro. Fritz von Opel siede dietro l'enorme volante in legno ed è pronto a scattare: una nuvola bianca si forma e s'ingrandisce dietro alla RAK 2, che accelera sempre più rapidamente fino ad arrivare a 238 km/h il nuovo record che frutta all'industriale-pilota il nomignolo di Rocket Fritz. La pubblicità per Opel è immediata e - dopo un secondo record ottenuto il 23 giugno dello stesso anno con il veicolo ferroviario RAK 3 (256 k/m su un binario a Burgwedel, in Bassa Sassonia - ottiene la notorietà di essere una delle industria tedesche più avanzate.