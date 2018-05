Domenicali (Lamborghini), cinema e musica ci cercano

(ANSA) - SANT'AGATA (BOLOGNA), 30 MAG - "Non mi piace chiamarlo museo, una parola che dà l'idea di vecchio. Quest'area espositiva raggruppa i nostri modelli iconici e le nostre attività ed è pensato anche per gli sviluppi tecnologici e per i giovani. Serve a sviluppare il brand Lamborghini e questa sezione celebra le auto che oltre a essere stati modelli cult sono diventati protagonisti del grande schermo. Cinema e musica continuano a cercarci. Hanno bisogno di associarsi a Lamborghini". Il presidente e ad della Casa di Sant'Agata Stefano Domenicali ha inaugurato così la mostra Film emotions con una decina di vetture entrate nella storia del Cinema davanti a una piccola folla di invitati, in attesa della grande folla di visitatori, da domani. Tra gli ospiti, oltre al sindaco di Sant'Agata, Giuseppe Vicinelli, una delle massime stelle dello sport della zona, il campione del Basket e star Nba Marco Belinelli, nato a cinque km da San'Agata, a a S.Giovanni in Persiceto. (ANSA).