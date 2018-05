Partnership tra Volvo e Inter, una XC40 a mister Spalletti

ROMA - Nell'ambito della rinnovata partnership fra Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano, Volvo ha consegnato una XC40 al mister Luciano Spalletti. La consegna dell'auto è avvenuta presso il centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. La Volvo XC40 che utilizzerà il mister si aggiunge alle altre vetture fornite alla società nerazzurra nell'ambito della partnership. I modelli sono XC90, XC60, S90 e V90.



Volvo Car Italia e FC Internazionale Milano hanno una lunga storia di collaborazione, iniziata nel 2007 e culminata nel 2010, anno del Triplete, con la conquista della Champions League. Negli anni della partnership sono stati portati a termine lanci di prodotti Volvo come XC60, V60 e V40, solo per citarne alcuni, e sono maturate le attività legate al Centenario di FC Internazionale Milano.



La fornitura di auto a FC Internazionale Milano conferma l'impegno di Volvo nel mondo dello sport. Da anni Volvo promuove eventi di sport in ambito globale, con golf e vela in primo piano. Il fiore all'occhiello è dato dalla VolvoOcean Race, la regata attorno al globo che costituisce la prova più dura per un velista. In pieno svolgimento l'edizione 2017-2018 della gara, che si sta rivelando una delle più impegnative di sempre. La regata si concluderà a fine giugno a l'Aja (Paesi Bassi).