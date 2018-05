Mazda MX-5, record con 156 partecipanti a raduno Langhe

ROMA - Con un record di 156 MX-5 provenienti da tutta Italia si è chiuso 'Andar per Langhe', appuntamento di fine maggio dedicato a tutti i proprietari e appassionati della Mazda MX-5 dal 2001.



Organizzato dalle concessionarie Mazda di Alba, Asti e Alessandria, in collaborazione con Mazda Motor Italia e il Registro Italiano Mazda MX-5 (Rim), il raduno ha preso il via in corso Asti e, da lì, i 304 fan della iconica roadster giapponese hanno guidato in una lunghissima e colorata carovana di Mazda MX-5 tra curve, tornanti e le bellezze naturali piemontesi, attraversando Barbaresco, Treiso, Serravalle Langhe, Bosia e Rocchetta Belbo.



La sedicesima edizione di 'Andar per Langhe' è stata anche l'occasione per celebrare due delle serie speciali 'The Top Limited Edition' finora svelate: la MX-5 Grand Tour e la MX-5 Yamamoto Signature, quest'ultima disponibile in soli quattro esemplari.