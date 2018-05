Il gruppo Fca non andrà al Salone di Parigi. Presenti Maserati e Ferrari

Per la prima volta Fca, con i brand Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep e Abarth, non andrà al Salone dell'Auto di Parigi, in programma dal 4 al 14 ottobre. Il nome di Fca è l'ultimo di un lungo elenco di defezioni. Sono infatti 14 i brand assenti dai padiglioni del complesso Paris Expo Porte de Versailles, tra i quali Volkswagen, Opel, Ford, Volvo, Nissan, Mazda, Infiniti, Mitsubishi e Subaru. Secondo il magazine francese AutoPlus saranno invece al salone i marchi di lusso Maserati e Ferrari, che faranno compagnia ai tre brand premium tedeschi - Audi, Bmw e Mercedes - e alla Porsche.