Auto: Aniasa, addio proprietà e 30 mila italiani a noleggio

MILANO - Il noleggio dell'auto a lungo termine comincia a diffondersi tra i cittadini italiani. Oggi 30.000 automobilisti privati hanno abbandonato la vettura di proprietà per affidarsi alla formula del noleggio "tutto incluso" a fronte di un costo fisso. Il trend è in espansione, con il 40% degli italiani pronti a sperimentare questa formula, conosciuta da un consumatore su quattro. E' quanto emerge dalla ricerca "Noleggio a lungo termine ai privati-La nuova frontiera dell'auto", condotta da Aniasa (Associazione nazionale industria dell'autonoleggio e servizi automobilistici) e dalla società di consulenza globale, Bain & Company, e presentata oggi a Milano. La diffusione del noleggio 'long term' oltre i confini aziendali è "un fenomeno in grande sviluppo in tutta Italia, complice il mutato contesto del mercato", segnato anche da "un aumento dei costi di gestione dell'auto, minore disponibilità economica delle persone e dall'affermarsi della sharing economy in diversi campi", spiega lo studio, secondo cui gli italiani apprezzano soprattutto la comodità del contratto "tutto compreso" e la certezza della rata fissa. Non a caso tra i servizi più apprezzati emergono l'assicurazione Rca, ritenuta molto importante dal 55% degli intervistati, la manutenzione (47%), la copertura danni e il soccorso stradale (47%). Gli operatori del settore oggi si sono attrezzati e propongono pacchetti da pochi giorni a uno, due, tre anni, integrando il car sharing e i modelli di medio termine, aprendo anche ai veicoli commerciali e agli scooter. A prediligere il noleggio è l'uomo, mediamente più giovane, più istruito e più benestante rispetto a chi sceglie l'auto di proprietà. Secondo l'identikit dell'indagine, si tratta anche di un "utente più green, che noleggia principalmente per motivi di lavoro o pendolarismo e percorre poco meno di 20.000 chilometri all'anno". Se è vero però che il noleggio a lungo termine è conosciuto dalla maggioranza degli italiani (in modo approfondito o superficiale), solo il 17% è in grado di nominare con esattezza un operatore del settore.