Salone Auto Parco Valentino, 44 case e centri stile a Torino

(ANSA) - Sono 44 le case automobilistiche e i centri stile presenti dal 6 giugno al Parco Valentino Salone Auto Torino. Un'edizione dello stile e del car design, come testimoniano i 47 prototipi che hanno fatto la storia dell' automotive. Nel Cortile del Castello del Valentino, per tutta la durata della manifestazione, sono esposti 27 modelli di Italdesign per i 50 anni del Centro stile di Moncalieri. Il biglietto elettronico gratuito si scarica dal sito www.parcovalentino.com, E' valido anche per la Mostra dei Prototipi, che comprende: Lancia Florida II, Sigma Grand Prix, Ferrari Sergio di Pininfarina, Ferrari Mythos, Techrules Ren, Corvair Testudo e Prototipo Sportivo Anni 60 di Gfg Giugiaro, Lamborghini Miura, Lamborghini Countach, Alfa Romeo Bella e Bertone Birusa della Collezione Asi Bertone, Zonda HP Barchetta di Pagani, Alfa Romeo Brera e Wolkswagen W12 di Italdesign, Dedica di Stola, Codatronca TS di Spada, Porsche Moncenisio Studiotorino, Sciàdipersia di Touring Superleggera, Lancia Aurelia B53 Scaglione.