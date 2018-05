All'Alfa Romeo 33 Stradale anche Trofeo BMW Group Italia

TORINO - L'Alfa Romeo 33/2 Stradale conquista anche il pubblico di Villa Erba e, dopo aver vinto la Coppa d'Oro, si aggiudica anche il Trofeo Bmw Group Italia del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este. Il giudizio dei più giovani ha invece premiato con il Trofeo Bmw Group Ragazzi il design avveniristico della Lancia Stratos Zero del 1970, modello 'estremo' nato dal genio dell'allora capo progettista della carrozzeria Bertone, Macello Gandini.



Il Design Award for Concept Cars & Prototypes, assegnato sempre per Referendum Pubblico nei giardini di Villa Erba, sul lago di Como, è andato alla Ferrari Sp38, One-Off disegnata dal Centro Stile Ferrari sul telaio e sulla meccanica della 488 Gtb.