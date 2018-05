Dieselgate: Spiegel, Daimler a rischio richiamo 600.000 auto

BERLINO - Lo scandalo diesel in Daimler rischia di estendersi ancora e incombe la minaccia di un mega richiamo per circa 600.000 autoveicoli diesel nella varianti C e G, secondo quanto riporta l'edizione online di Der Spiegel. La motorizzazione federale tedesca (KBA) starebbe verificando l'ipotesi concreta che i modelli C e G possano essere interessati da una manipolazione nei sistemi di emissione dei gas di scarico.



Questi modelli, infatti, hanno motori comparabili con quelli della Mercedes-van Vito di classe euro 6, interessata dal richiamo della motorizzazione resa nota ieri, secondo quanto riporta la testata di Amburgo. Il ministro tedesco dei trasporti, Andreas Scheuer, ha convocato per lunedì prossimo il Ceo di Daimler, Dieter Zetsche. Nel caso del modello Mercedes-van Vito sono coinvolti oltre 6000 veicoli di cui 4900 nel mondo e circa 1300 in Germania.