Bugatti festeggia produzione hypercar Chiron numero 100

ROMA - Bugatti ha celebrato nei giorni scorsi l'uscita dall'officina di montaggio - il celebre Atelier nella sede di Molsheim in Alsazia - della Chiron numero 100. L'importanza dell'evento è riassunta in poche cifre: la più esclusiva delle auto sportive, spinta da un motore da 1500 Cv, viene venduta ad un prezzo che parte da 2,4 milioni di euro e viene costruita dal 2016 al ritmo di 70 unità all'anno. Alla Bugatti, azienda che fa parte del Gruppo Volkswagen, la Chiron fa parte dell'unico programma produttivo che è limitato per una precisa scelta del brand a 500 unità totali, di cui 300 tra quelli immatricolati e quelli pre-venduti. L'esemplare numero 100 è stato acquistato per 2,85 milioni di euro da un cliente che risiede nella Penisola Araba ed è caratterizzata da un look esclusivo, con carrozzeria interamente in carbonio blu, con finitura opaca. Il Rosso Italiano (denominazione utilizzata da Bugatti) è invece presente per decorazioni esterne così come sono in pelle rossa i rivestimenti dell'abitacolo. ''Trovo questa centesima Chiron particolarmente piacevole - ha commentato Stephan Winkelmann, presidente di Bugatti Automobiles - È dinamica ed elegante in egual misura. Questa auto mostra che Bugatti produce capolavori di arte automobilistica altamente personalizzati e semplicemente impareggiabili''.