Seat al Company Car Drive con Arona 'effetto coccodrillo'

ROMA - Seat conferma la propria presenza alla settima edizione del Company Car Drive, l'evento dedicato a fleet manager, acquirenti e gestori di flotte aziendali che oggi e domani animerà il Monza Eni Circuit.



La Arona, ultima nata in casa Seat, è la protagonista dello stand in una versione speciale, con gli esterni customizzati in una particolare finitura 'effetto coccodrillo'. Il parco auto Seat presente al Company Car Drive, formato da un totale di sedici vetture tra cui, appunto, la Arona, comprende tre modelli in esposizione sullo stand Seat e tredici auto a disposizione dei fleet manager per i test drive che si svolgeranno su diversi tipi di percorsi a Monza.



In rappresentanza dei suv del marchio ci sono tre Arona, di cui una 1.0 EcoTSI 115 CV in versione Xcellence e due FR con propulsore 1.5 EVO TSI 150 CV e 1.6 TDI 115 CV, e due Ateca FR, entrambe con il motore 2.0 TDI 190 CV in abbinamento a cambio DSG e trazione integrale 4Drive. Ateca e Arona sono accompagnate inoltre da una Mii 1.0 Ecofuel 68CV, tre Ibiza FR di nuova generazione (di cui una 1.0 TGI 90CV, una 1.0 EcoTSI 115 CV e una 1.6 TDI 95 CV con cambio DSG), tre Leon (due in versione 5 porte, in allestimento Xcellence 2.0 TDI 150 CV con DSG e allestimento FR e motore 2.0 TDI 184 CV abbinato al DSG, rispettivamente) e una station wagon in allestimento FR (2.0 TDI 184 CV con DSG), molto apprezzata dalle flotte. Per chiudere l'offerta della gamma, è presente una Alhambra 2.0 TDI 184 CV con DSG, il monovolume sette posti della Seat in versione FR Line.