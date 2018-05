Da noleggio a provider di mobilità, Europcar cambia nome

ROMA - Europcar Group diventa Europcar Mobility Group. Rinnovati il nome e la brand identity per riflettere la trasformazione del gruppo. Per quasi 70 anni Europcar Group è stato leader dell'autonoleggio in Europa e uno dei principali player nel settore della mobilità. Come brand operante nel car rental, Europcar ha integrato i fondamenti della usage e sharing economy all'interno del suo core business - la mobilità - già molto tempo fa.



Dal 2014 Europcar ha intrapreso la via del cambiamento accelerando la propria crescita a livello internazionale (ad esempio in Cina), rivolgendosi a nuovi target nel mercato del car rental (come il low cost) ma anche diversificando le proprie attività spingendosi oltre il business tradizionale dell'auto noleggio.



Da car rental specialist, il gruppo è diventato un provider globale di soluzioni di mobilità, offrendo un'ampia gamma di servizi: noleggio auto e furgoni, chauffeur service, car sharing e peer-to-peer car sharing. In questo scenario di rapida trasformazione, con un portfolio di brand ampio e diversificato, il nome 'Europcar Mobility Group' è stato scelto come espressione degli obiettivi del gruppo.



''Volevamo un nome che sottolineasse il processo di trasformazione del gruppo e il suo futuro sviluppo, sfruttando la nostra posizione di leader nel car rental. Il nome Europcar Mobility Group ci consentirà di capitalizzare sul brand Europcar e getta e basi per future acquisizioni legate alla mobilità.



Con Europcar Mobility Group vogliamo anche innestare all'interno dell'azienda un nuovo modo di pensare: vogliamo che i nostri collaboratori si sentano parte di un più ampio gruppo, un gruppo il cui posizionamento futuro è ben definito'' ha precisato Caroline Parot, Europcar Mobility Group ceo.



La modifica al nome del gruppo è stata approvata in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti, il 17 maggio scorso.



''Il nuovo nome e la visual identity del gruppo unirà tutti i nostri brand, con un logo distintivo concepito con le 3 iniziali di Europcar Mobility Group. Le forme arrotondate, le linee che s'intersecano e i colori freschi evocano l'accessibilità e l'integrazione delle nostre soluzioni di mobilità'' commenta Xavier Corouge, group marketing, digital & customers director.



In quanto parte di 'Europcar Mobility Group', ogni brand commerciale ne uscirà rafforzato, con una specifico territorio d'espressione che aumenterà l'engagement dei propri clienti. Va sottolineato ad ogni modo che il nome del gruppo non sostituirà il nome del nostro brand Europcar né di nessun altro brand commerciale.