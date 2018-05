NEW YORK - Un altro incidente mortale a bordo di Tesla. Un uomo e' morto vicino San Francisco dopo che la Tesla, di cui era al volante, e' finita contro una recinzione e poi in un laghetto limitrofo. La vittima e' Keith Leung. La polizia ha avviato le indagini ma non e' ancora chiaro se la vettura fosse in modalita' AutoPilot.