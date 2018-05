Renault, Kadjar 'protagonista' per il lancio di Star Wars

ROMA - Renault Kadjar unisce le forze con 'Solo: A Star Wars Story' per offrire un'esperienza nuova ai suoi clienti, in occasione del lancio del film che uscirà domani nei cinema italiani. Con Kadjar, Renault invita tutti 'to take the alternative road' (prendere la strada alternativa) con una campagna paneuropea - progettata e prodotta in collaborazione con Lucasfilm, Disney e Publicis Conseil. Per il costruttore francese si tratta di una collaborazione senza precedenti che interesserà ben 25 Paesi in tutta Europa. La partnership con Disney, nata per celebrare l'arrivo del nuovo film della saga 'Solo: A Star Wars Story', si arricchisce di due contest elaborati su scala nazionale. Il primo è un 'Instant Win' con cui, fino al 7 giugno, gli utenti potranno vincere dei gadget Star Wars giocando direttamente online sul sito dedicato www.galacticdays.renault.it/instantwin. Il secondo contest, invece, consente, recandosi in concessionaria per un Test Drive Kadjar, di registrarsi per vincere uno dei tre viaggi in palio nei luoghi in cui è stato girato 'Solo: A Star Wars Story' (Isole Canarie, Londra e Italia). Per prenotare il test drive e provare a vincere il viaggio, fino al 24 giugno è possibile anche pre-registrarsi al sito www.galacticdays.renault.it.



Per l'anteprima nazionale assoluta di 'Solo: A Star Wars Story', che si terrà a Milano questa sera, sarà presente sul red carpet un ospite d'eccezione: Renault Kadjar Chewbecca, showcar realizzata da Renault per rendere omaggio a uno dei personaggi più iconici della saga. Dopo la passerella, la showcar sarà impegnata sul territorio nazionale in eventi presso le Concessionarie Renault e in esposizione durante le proiezioni nei cinema delle principali città italiane.