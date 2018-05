Company Car Drive, domani al via con quattro anteprime

ROMA - Saranno quattro le anteprime e molte le novità presenti alla prossima edizione di Company Car Drive, evento dedicato alle flotte aziendali che avrà luogo domani e giovedì al Monza Eni Circuit. Tra le anteprime da segnalare la presenza della nuova Ford Focus Wagon, della nuova Mazda6, della Kia new Ceed e della Peugeot 508. Saranno inoltre presenti, in esposizione statica, la nuova Volkswagen Touareg, alla sua seconda uscita italiana, e le nuove BMW X4 e i8 Roadster. A Company Car Drive 2018 ci sarà anche Toyota Mirai, la prima auto a idrogeno prodotta dal costruttore giapponese. Da segnalare il ritorno di Kia e Psa (con i marchi Peugeot, Citroën e DS) e il debutto di Subaru.



Percorsi e test drive saranno effettuati invece nell'Area Tech Test, situata nel Paddock 2 ed in cui Bridgestone offrirà la possibilità ai fleet manager di testare il pneumatico Turanza T005 provando con esercizi specifici le prestazioni sul bagnato del nuovo pneumatico estivo. All'interno dell'Area Tech Test sarà presente anche Subaru che proporrà ai fleet manager due esercizi che metteranno alla prova telaio e sospensioni dei suoi suv, oltre a un esercizio per testare il sistema EyeSight, attivo nella prevenzione degli incidenti stradali. Tra i brand che saranno presenti nei paddock dell'Autodromo con le proprie vetture, Opel, Vw, Seat, Skoda, Fca con Fiat, Jeep e Alfa Romeo, Maserati, Bmw, Mini e le francesi con le auto del gruppo Psa, Renault. Presenti anche Mercedes, Smart (con il brand EQ), Mazda, Subaru, Ssangyong, Hyundai e Kia. Non mancheranno le giapponesi Toyota e Nissan e l'americana Ford.