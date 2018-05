Brumbrum-Arval, al via noleggio a lungo termine online

ROMA - Brumbrum, primo rivenditore diretto di auto online in Italia, lancia il noleggio a lungo termine per privati in partnership con Arval, la società del gruppo BNP Paribas.



Grazie a una tecnologia innovativa sviluppata internamente, il cliente può esplorare in dettaglio le caratteristiche tecniche ed estetiche di ogni auto a 360° direttamente sullo schermo del proprio computer, tablet o smartphone. Il processo di acquisto di brumbrum viene applicato così anche ai prodotti di noleggio a lungo termine con un processo di attivazione interamente online e digitale.



L'offerta di noleggio a lungo termine di brumbrum-Arval garantisce all'utente privato la possibilità di guidare un'auto sempre nuova: al termine di un periodo compreso tra un minimo di 36 e un massimo di 60 mesi, il cliente può decidere se acquistare, sostituire oppure restituire l'auto. Nella formula esclusiva del canone unico mensile sono compresi, oltre all'utilizzo del veicolo, la copertura assicurativa, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il soccorso stradale in tutta Europa e l'imposta di bollo.



L'offerta si distingue inoltre per un chilometraggio pressoché illimitato(100.000 km compresi nel canone), per la possibilità di noleggiare il mezzo anche con anticipo zero e di modulare l'importo del canone e la durata del contratto direttamente online in base alle proprie esigenze. La proposta è completata dalla consegna dell'auto a domicilio e da un parco auto in costante aggiornamento, il tutto disponibile direttamente dal divano di casa, con la comodità di un processo interamente digitale, tratto distintivo dell'offerta brumbrum.