Seat partner partita d'addio al calcio di Andrea Pirlo

ROMA - Lo Stadio San Siro di Milano ospita la partita che segna la chiusura della carriera calcistica di Andrea Pirlo.



Calciatori, amici sportivi e ospiti vip si troveranno stasera per salutare un campione che ha segnato la storia del football nazionale e internazionale.



Il brand automobilistico, con l'obiettivo di aumentare la propria visibilità avvicinandosi sempre più al pubblico e ai tifosi, sta lavorando in questi mesi a diversi accordi di collaborazione e patrocinio in ambito sportivo. Tra questi, rientra perciò la sponsorizzazione di 'La Notte del Maestro' (#lanottedelmaestro), grazie a cui Seat sarà Official Car Partner della serata (#seatarona).



In virtù dell'accordo di sponsorizzazione, il nuovo crossover Arona accompagnerà Andrea Pirlo e gli ospiti durante la serata. Per poter gestire al meglio gli spostamenti per la città di Milano, Seat Italia ha messo a disposizione una flotta di 20 vetture in totale che, oltre ad Arona, annovera anche Ateca, il primo suv del marchio, e Alhambra, l'apprezzato monovolume 7 posti della Seat.