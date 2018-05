Benzina: ancora rialzi, prezzo medio self a 1,63 euro

Non si sono fermati i rialzi sulla rete carburanti nazionale. Sabato è stata infatti di nuovo Tamoil a muovere all'insù di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel, mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo hanno frenato la loro corsa. Lo riferisce Quotidiano energia nell'aggiornamento quotidiano. Nel dettaglio, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,629 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,631 a 1,645 euro (no-logo a 1,607).

Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,502 euro, con le compagnie che passano da 1,502 a 1,530 (no-logo a 1,482). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,747 euro al litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,729 a 1,814 (no-logo a 1,645), mentre per il diesel la media è a 1,623 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,620 a 1,687 (no-logo a 1,520). Il Gpl, infine, va da 0,632 a 0,656 euro al litro (no-logo a 0,623).