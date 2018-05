Trionfo Alfa Romeo sui 3 gradini del podio alla 1000 Miglia

MILANO - Nel 1928, il primo successo dell'Alfa Romeo alla 1000 Miglia con Giuseppe Campari e Giulio Ramponi. Oggi, a 90 anni di distanza, tre Alfa Romeo ai primi tre posti in un'edizione da record della rievocazione storica con 450 equipaggi in gara, a conferma del legame indissolubile tra il brand e la più bella competizione automobilistica nel mondo. Alfa Romeo protagonista in qualità di Automotive Sponsor dell'edizione 2018 ma anche 'festeggiata' dagli appassionati con il tributo che si riserva ad una marca capace di far salire il Biscione su tutti e tre i gradini del podio in viale Venezia a Brescia. A vincere (per la terza volta) la 1000 Miglia 2018 è infatti stata la coppia Juan Tonconogy e Barbara Ruffini con l'Alfa Romeo 6C 1500 GS Testa Fissa del 1933, seguita dalla Alfa Romeo 6C1500 Super Sport del 1928, carrozzata dagli Stabilimenti Farina, di Giovanni Moceri, con il navigatore Daniele Bonetti. Vettura ufficiale della collezione FCA Heritage, questa vettura è normalmente in mostra presso il Museo Storico Alfa Romeo ed è partita per la 1000 Miglia 2018 con il numero di gara 30, lo stesso sfoggiato dall'auto che nel 1928, conquistò la prima vittoria Alfa Romeo alla Mille Miglia con Giuseppe Campari e Giulio Ramponi. Moceri è l'attuale detentore del titolo di Campione Italiano Grandi Eventi ACI Sport e già vincitore delle più importanti competizioni italiane di regolarità storica: dalla 1000 Miglia alla Targa Florio, alla Coppa d'Oro delle Dolomiti. Al terzo posto un'altra l'Alfa Romeo, la 6C 1750 SS Zagato del 1929, condotta dall'equipaggio Vesco-Guerini. Piazzamenti onorevoli per le vetture Alfa Romeo iscritte da FCA Heritage, che hanno tutte concluso la 36esima rievocazione storica della 1000 Miglia completando il tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia. Questa edizione 2018 entra dunque di diritto nella storia di Alfa Romeo, e per ripercorrere le altre tappe più significative della storia del brand alla 1000 Miglia è nato il progetto Alfa Romeo: la Mille Miglia in 90 luoghi. La carovana della gara più celebre al mondo ha effettuato oggi un passaggio celebrativo nel centro di Milano e ad Arese - presso il Museo Storico Alfa Romeo - dove si sono svolte alcune prove cronometrate sul circuito interno. All'evento ad Arese erano presenti anche Marcus Ericsson e Charles Leclerc, i piloti della scuderia Alfa Romeo Sauber F1 Team, che si sono esibiti per il pubblico guidando una Gran Premio Tipo B del 1932 e una 750 Competizione del 1955. I piloti della scuderia Alfa Romeo Sauber F1 Team hanno poi salutato l'arrivo vittorioso delle auto del Biscione a Brescia.