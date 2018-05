CarGurus, in Italia piattaforma Usa per acquisto auto online

ROMA - Sbarca in Italia CarGurus, la principale piattaforma americana di compravendita di auto. In occasione dell'Automobile Dealer Day, l'azienda internazionale del mercato automobilistico online ha presentato a concessionari e rivenditori il suo nuovo sito. CarGurus propone ai rivenditori un modello freemium, che consente, già con l'abbonamento base (gratuito), di inserire sulla piattaforma le proprie proposte e di essere contattati dai potenziali clienti senza alcun costo. L'azienda tecnologica si avvale di sistemi di analisi dei dati e di algoritmi di proprietà, per classificare e valutare i risultati di ricerca degli utenti, in base alle migliori offerte dei migliori rivenditori. La valutazione delle offerte si basa su calcoli dettagliati relativi al valore di mercato, oltre che su recensioni dei rivenditori fatte da altri acquirenti. L'obiettivo è rafforzare la fiducia e la trasparenza nel processo di acquisto di un'auto, fornendo ai consumatori informazioni imparziali, necessarie per una decisione di acquisto consapevole. CarGurus, tramite la piattaforma, aiuta i rivenditori a proporre fattivamente i propri veicoli e a entrare in contatto con consumatori orientati all'acquisto. Oltre 26.000 rivenditori statunitensi hanno sottoscritto un abbonamento a pagamento al servizio. L'azienda ha lanciato il primo sito internazionale nel 2014 in Canada, arrivando successivamente nel Regno Unito, in Germania e oggi anche in Italia.