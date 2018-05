Arriva da Kia la miniserie tv 'Wishlist il metodo Stinger'

MILANO - Stinger è stata innovativa, perché è arrivata sul mercato come vera Gran Turismo in un ambito, quello premium, che non aveva mai visto protagonista la marca coreana Kia. E ora rivoluziona anche nel modo di comunicare e comunicarsi, con un lancio speciale, quello di una miniserie tv che andrà in onda su canale Nove - il canale generalista del gruppo Discovery Italia - da domenica 20 maggio alle ore 23. Dopo il successo della campagna digital, arriva 'Wishlist, il metodo Stinger', che vede protagonisti del nuovo format di branded content tre vip all'inseguimento delle proprie passioni e dei propri desideri. La miniserie racconta il loro percorso personale alla ricerca di nuovi traguardi da realizzare. Co-protagonista sullo schermo, Kia Stinger, l'auto di serie più performante nella storia di Kia. La scelta delle tre celebrità è stata effettuata puntando al 100% su elementi e qualità personali capaci di sposarsi al meglio con il Dna di Stinger e di esaltarne le caratteristiche. Alessandro Besentini e Francesco Villa - in arte Ale&Franz, due comici che hanno saputo innovare il modo di fare cabaret - sono innovativi così come Stinger rappresenta un nuovo concetto di Gran Turismo. Sergio Muiz, attore, cantante e modello che unisce estetica, sostanza e talento, racconta l'aspetto 'design e qualità' di Stinger, non solo scattante GT ma anche coupé 4 porte dal look elegante. Infine Elettra Lamborghini, star televisiva e cantante decisamente fuori dagli schemi, è la protagonista unconventional, proprio come Stinger, l'auto dal lusso non convenzionale. ''L'arrivo di Stinger nella nostra gamma ha rappresentato un punto di svolta, una conferma e, soprattutto, un'occasione in termini di opportunità di comunicazione - ha spiegato oggi a Milano Giuseppe Mazzara, maketing & PR director di Kia Motors Italia - Proprio per questo motivo abbiamo scelto di allontanarci dagli schemi tradizionali. Avevamo bisogno di raccontare a 360 gradi cosa Stinger significhi e la produzione di un branded content innovativo e distintivo ci è sembrata la strada migliore. La degna conclusione di un percorso che, a partire da Febbraio, ha abbinato al meglio strategia digital, influencer marketing e, a partire dal 20 maggio, presenza televisiva''. La serie 'Wishlist, il metodo Stinger', prodotta da Showlab per Discovery Italia, oltre che su Nove, il canale televisivo in chiaro, sarà disponibile anche su Dplay sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play.