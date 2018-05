Honda, Type-R segna nuovo record su circuito GP Francia

ROMA - Dopo il debutto al Salone di Ginevra di Honda Civic 'Type R Challenge 2018', la versione di serie a trazione anteriore di questa berlina ad alte prestazioni ha stabilito un nuovo record sul giro di 2 minuti e 1,51 secondi a Magny-Cours, il circuito che ospita il GP di Francia. Al volante di Type R, c'era il pilota del WTCR Esteban Guerrieri, attualmente impegnato nell'edizione 2018 della Coppa del Mondo Turismo FIA su una Honda Civic TCR con la scuderia Münnich Motorsport.



Magny-Cours è un circuito di 4,4 km con un mix di tornanti lenti e di chicane e rettilinei dove le vetture possono sfrecciare alla massima velocità. Il motore ottimizzato TURBO VTEC da 2.0 litri di Civic Type R eroga 320 CV di potenza e 400 Nm di coppia, e le sue prestazioni hanno aiutato Guerrieri a sfruttare al meglio le caratteristiche della pista. Il pacchetto aerodinamico della vettura era perfetto per il circuito francese. Nella modalità +R di Civic Type R, il sistema di sospensioni adattative produce una marcia più stabile, oltre ad una maggiore agilità per prestazioni di alto livello.



''L'aspetto migliore di Type R è il senso di fiducia nella guida - ha detto Esteban Guerrieri commentando il giro record - È molto reattiva e offre un buon feedback. C'è chi definisce Type R la berlina sportiva per eccellenza e, oggi, abbiamo dimostrato che è così: l'auto continua a spingere oltre il limite del possibile con la trazione anteriore''.



Il tempo di riferimento rappresenta il primo successo di Type R Challenge 2018, che vedrà un team Honda impegnato nel tentativo di abbattere il record al volante della versione di serie di Honda Civic Type R su una serie di leggendari circuiti europei.



La rosa di piloti a cui è affidato il tentativo di battere il record al volante di Type R Challenge 2018 sugli altri circuiti comprende l'ex-campione del mondo di Formula 1 e attuale pilota dell'NSX Super GT Jenson Button (Regno Unito), il pilota di WTCR Tiago Monteiro (Portogallo), l'asso di NSX Super GT Bertrand Baguette (Belgio) e la leggenda del BTCC Matt Neal (Regno Unito).



Il nuovo tempo di riferimento per il circuito di Magny-Cours è il secondo record sul giro conquistato dalla nuova Honda Civic Type R. Nell'aprile 2017, una versione di serie è diventata la berlina a trazione anteriore più veloce mai vista al Nürburgring Nordschleife, con un tempo sul giro di 7 minuti e 43,8 secondi.