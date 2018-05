Sixt, sbarca in Sardegna il noleggio con Bmw e Mini

ROMA - Sixt, la compagnia di autonoleggio, sbarca in Sardegna proponendo un'offerta premium che si basa su una flotta di vetture composta esclusivamente da Bmw e Mini. La prima postazione della compagnia in Sardegna è stata aperta presso l'aeroporto di Cagliari mentre la seconda, a Olbia, sarà pronta fra qualche giorno. Dalla Bmw Serie 1 ai modelli M, i clienti possono scegliere fra un'ampia gamma di auto: a disposizione anche la nuovissima Bmw X2. Oltre alla flotta Bmw i clienti possono anche scegliere i modelli Mini hatch, Countryman, Clubman e le Mini cabrio. ''La Sardegna è un autentico gioiello nel mare Mediterraneo - ha precisato Michael Meissner, amministratore delegato di Sixt Italia -. Offre sia magnifiche spiagge sia emozionanti siti storici sotto la splendente luminosità del sole. Assieme a Bmw siamo in grado di completare l'esperienza di ogni persona in vacanza offrendo la perfetta auto da sogno per accompagnarlo ovunque egli desideri. Offriamo in questo modo ai nostri clienti in Italia servizi e prodotti assolutamente premium, ragione principale della nostra forte crescita globale''.