Renault, consegnati i premi ai migliori concessionari

ROMA - Come ogni anno dal 2011, il gruppo Renault ha organizzato uno challenge mondiale al quale hanno partecipato i suoi 5.500 concessionari. I vincitori sono stati selezionati sulla base dei criteri di performance commerciale vendita e post-vendita, qualità del servizio, soddisfazione cliente e rispetto degli standard di rappresentanza delle marche. Al termine della competizione, ogni Paese ha designato i suoi vincitori e i migliori 110 concessionari dell'anno, appartenenti a 38 Paesi, sono stati invitati a Parigi per la cerimonia di premiazione. Il gruppo ha anche premiato alcuni concessionari per le loro performance in termini di vendita di veicoli elettrici (DOTY Z.E.), per il loro contributo in materia di responsabilità sociale d'Impresa (DOTY RSI) e per i risultati di vendita raggiunti con i modelli Renault Sport (DOTY R.S.). Ad aggiudicarsi il riconoscimento quest'anno Antonino Barrile (Nini Car Spa), Ciro Buondestino (RRG - filiale di Roma), Vittoria De Nuzzo (Guglielmo De Nuzzo Spa), Ivana Pini (Autovittani Srl) e Adriana Zei (regie Auto Spa). Per la sezione veicoli commerciali il premio è andato a Sergio Ruozi della Lasagni & C. Spa.