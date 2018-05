Bimbinfiera, Citroen a kermesse romana con gamma 'familiare'

ROMA - Anche quest'anno Citroën sarà presente a Bimbinfiera, la manifestazione riservata alle famiglie, in programma il prossimo weekend alla Fiera di Roma. Numerosi i modelli presenti, adatti alle esigenze delle famiglie: da Citroën C4 SpaceTourer che da aprile ha cambiato la sua denominazione commerciale e che è l'auto ufficiale dell'evento capitolino, a Nuova C4 Cactus; da C3 Aircross fino al Nuovo Citroën Berlingo, esposto in anteprima assoluta italiana. Bimbinfiera è l'evento che porta alla scoperta del mondo a misura di bambino, con informazioni sull'alimentazione, educazione, svezzamento, allattamento, sicurezza in auto, benessere. Citroen è, per il secondo anno consecutivo partner dell'evento: nell'area dedicata al test drive, ci sarà inoltre la possibilità di provare C3 Aircross, nuova C4 Cactus e Grand C4 SpaceTourer. In un'altra area sarà inoltre possibile verificare la semplicità di montare il seggiolino di sicurezza e caricare il passeggino nel bagagliaio della C4 SpaceTourer.



A Bimbinfiera ci sarà anche l'anteprima italiana del nuovo Citroën Berlingo: si tratta della terza generazione di un modello che nel 1996 ha dato vita al segmento dei multispazio.



Infine, per divertirsi sarà messa a disposizione una C4 SpaceTourer che offrirà l'ampia superficie della sua carrozzeria per consentire ai bimbi, con dei pennarelli speciali, di poter dare sfogo alla loro creatività.