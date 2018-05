Coldiretti, grande incertezza sulle esportazioni di auto

Gli autoveicoli con 4,5 miliardi nel 2017 sono la prima voce dell'export Made in Italy negli Stati Uniti, davanti all'agroalimentare che supera di poco i 4 miliardi. Emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti per l'Italia della tariffa del 20% sulle auto importate dall'Europa e dal resto del mondo negli Stati Uniti che Donald Trump ha annunciato di voler imporre. Un proposito che - sottolinea Coldiretti - alimenta incertezza sulle esportazioni dopo che in Usa hanno raggiunto nel 2017 il record storico di 40,5 miliardi grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente, proprio mentre sta per scadere la proroga di solo un mese dell'esenzione dai dazi sull'alluminio per l'Unione Europea. La decisione - sottolinea la confederazione degli agricoltori - farebbe immediatamente scattare le ritorsioni da parte dell'Unione Europea che ha già varato una black list di prodotti statunitensi da colpire, dai manufatti in ferro, acciaio e ghisa, alle barche a vela e a motore, ai prodotti dell'agroalimentare, dal mais al riso, dal bourbon al succo di arancia fino al burro di arachidi. Il risultato - spiegano - sarebbe l'estendersi della guerra commerciale a molti settori, con scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull'economia e sulle relazioni tra Paesi alleati. Gli Stati Uniti - sottolineano - sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made in Italy fuori dall'Unione Europea, con un impatto rilevante anche per l'agroalimentare considerato che le esportazioni di cibo e bevande sono aumentare del 6% nel 2017 per un totale di circa 4 miliardi di euro, il massimo di sempre. Gli Usa inoltre si collocano al terzo posto tra i principali italian food buyer dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna con il vino che risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi, davanti a olio, formaggi e pasta.

