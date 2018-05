Compagna di vita o status symbol, la 2CV compie 70 anni

ROMA - La 2CV è stata per tanti molto più di un'automobile: compagna di vita, mezzo per l'avventura, status symbol, mito, una vera e propria icona. Pur non essendo nata per essere simbolo della velocità, il suo obiettivo era modesto ma piuttosto chiaro: avere la capacità di trasportare due contadini, 50 chili di patate e un paniere di uova attraverso un campo arato senza romperne uno. Prodotta dal 1948 al 1990 in oltre 5 milioni di esemplari, per tanti appassionati è legata a ricordi indelebili di viaggi epici per scoprire la bellezza del mondo attraverso un piccolo parabrezza e un grande tetto apribile. A settant'anni dalla nascita, 30 dalla fine di produzione, la 2CV è praticamente una vettura sconosciuta ai bambini e ai ragazzi di oggi. Per questo motivo Citroen ha deciso di lanciare 'Citroën 2CV sui banchi di scuola', l'iniziativa promossa da Federica Bussandri dell'omonima concessionaria Citroën di Fiorenzuola d'Arda, allo scopo di far conoscere la 2CV a studenti di diverse età, dalle elementari all'istituto tecnico, attraverso una giornata di full immersion con il Centro Documentazione Storica Citroën rappresentato dalla passione di Maurizio Marini. Il 20 marzo i giovani studenti hanno ascoltato storie, testimonianze, visionato documenti e, forse per la prima volta, sono saliti su un esemplare di Charleston perfettamente conservato.



Ora la parola passa ai ragazzi che con disegni, scritti e video racconteranno la loro interpretazione della 2CV, dal loro punto di vista, con sguardo più moderno, forse più disincantato, e proprio per questo più adatto a sognare e a osare, proprio come fecero André Citroën e tutti i 'padri' della 2CV quando l'hanno pensata e progettata.



Dall'altra parte far incontrare i possessori delle 2CV che partecipano al raduno 'Due Cavalli in Fiore' (previsto per domenica) e che al termine della manifestazione faranno tappa proprio presso la sede della concessionaria Bussandri. Qui le opere esposte e gli studenti che le hanno realizzate incontreranno i racconti degli appassionati per uno scambio 'interdimensionale' di visioni ed esperienze.