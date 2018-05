Auto, consegnati a Roma i riconoscimenti 'Motor Awards 2018'

ROMA - Ci sono Ford, Psa Groupe con Opel e Mercedes ma anche Suzuki e Bosch tra i premiati dei Motor Awards 2018. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta in occasione della presentazione della sessantatreesima edizione del Roma Motor Show il cui tema centrale, quest'anno, è l'evoluzione della mobilità, dal punto di vista economico, ambientale e della sicurezza. Il 'Premio Comunicazione Auto Sergio Favìa del Core', il più atteso consegnato dalla rivista Motor in quanto premia il lavoro svolto da un responsabile ufficio stampa, quest'anno ha visto due vincitori ex equo: Marco Alù Saffi, responsabile pubbliche relazione di Ford Italia, e Carlo Leoni, responsabile pubbliche relazione di Psa Groupe Italia. Due ex equo anche per quanto riguarda il 'Premio Addetto Stampa 2018' che ha visto vincitore Vadim Odizoff di Mercedes Benz Italia e Stefano Vergilio di Opel Italia.



Il 'Premio a un Manager' è stato consegnato a Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, mentre alla Robert Bosch è stato consegnato il 'Premio Widiba' - banca sponsor della manifestazione - per l'innovazione tecnologica. Il 'Premio Manifestazione' è stato consegnato a Citroën Italia per la presentazione avvenuta sul Tonale della C3 Aircross, mentre il 'World Car Award 2018' è stato vinto dal primo suv targato Alfa Romeo, Stelvio. Due importanti 'Motor Award alla Carriera' sono stati consegnati a Marilù Granieri, fino allo scorso gennaio capo ufficio Stampa di Mazda Italia e al pilota automobilistico italiano Emanuele Pirro. Il 'Premio Pubblicità' è andato a Opel Italia per la campagna del nuovo suv Crossland X 'più spazio in meno centrimetri', il 'Premio Fotografia PierFrancesco Malaguti' è stato consegnato a Jaguar Italia per il servizio fotografico realizzato per la nuova I-Pace, il 'Premio Restyling' è andato alla Maserati Ghibli, mentre due 'Premi Speciali' sono stati consegnati a Lamborghini per il suv Urus e a Nissan Italia per la versione Trainer del suv X-Trail.