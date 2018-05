Mercedes e Federfarma insieme per tutela benessere romani

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Sviluppare progetti e soluzioni in grado generare valore e benessere per i cittadini nella Capitale. Nasce da questo obiettivo condiviso la partnership tra Mercedes-Benz Roma, unica filiale italiana della Stella, e Federfarma, la Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani.



Una mobilità sostenibile e una stile di vita attento alla buona salute rappresentano, infatti, elementi fondanti del manifesto dell'Health City Institute, il think tank che favorisce l'incontro delle due realtà imprenditoriali offrendo spunti e progetti di lavoro comuni.



''Quando parliamo di smart city, non possiamo prescindere dal concetto di health city - ha dichiarato Benito De Filippis, ceo di Mercedes-Benz Roma - La partnership con Federfarma, che ha trovato nell'Health City Institute una piattaforma di sviluppo comune, va proprio in questa direzione. Una responsabilità sociale che sosteniamo attraverso prodotti a zero emissioni come la nuova smart elettrica e soluzioni di mobilità alternative come car2go. Un impegno che guarda concretamente al futuro con la conversione del marchio smart in full electric entro il 2020, la progressiva ibridizzazione dei nostri modelli, il debutto di una nuova famiglia di prodotti 100% elettrici firmati EQ, ed importanti investimenti per rendere i motori tradizionali, diesel e benzina, sempre più efficienti ed ecosostenibili''. A fargli eco Vittorio Contarina: ''Federfarma Roma è convinta che si debba sviluppare un percorso che promuova la salute nelle città, per prendersi cura del cittadino in maniera proattiva, dinamica, viva. È fondamentale iniziare ad inserire ambiente e salute nella medesima equazione, lavorando a iniziative e interventi che propongano e diffondano una nuova cultura e idea di salute. Essere farmacista - ha sottolineato - vuol dire dispensare salute, non solo attraverso l'attività che ci è più congeniale - la dispensazione di farmaci, ma anche attraverso iniziative e partnership a servizio dei nostri cittadini''. (ANSA).