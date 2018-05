Opel, al via campagna Suv 360° con Klopp e la Zimmermann

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Opel punta sul fattore 'X'. Una lettera che rappresenta il segnale distintivo della gamma di suv che abbraccia Mokka X, Crossland X e Grandland X. Per sottolineare l'importanza di questa carrozzeria, che fa numeri importanti in termini di vendite per il marchio di Russelsheim, il brand lancia la campagna Suv Opel 360° realizzata da Scholz&Friends con la partecipazione dell'allenatore Jürgen Klopp e dell'attrice Bettina Zimmermann. Il primo spot, che riguarda la Grandland X, vede l'attrice mettere a dura prova l'IntelliGrip della vettura mentre nel secondo si sottolinea la capacità di carico della Crossland X.



''Volevamo che gli spot pubblicitari fossero grintosi e diretti come i nuovi suv di Opel. E volevamo per Jürgen Klopp un ruolo in cui, per una volta, non fosse da solo alla guida'' ha dichiarato Wolf Heumann, direttore creativo dell'agenzia Scholz&Friends incaricata della realizzazione della campagna pubblicitaria.



La campagna, oltre ad essere declinata in tv, è attiva anche sui social media. Sono previste anche offerte speciali personalizzate presso i concessionari Opel. In Italia, ad esempio, i clienti che sceglieranno i suv Opel Grandland X, Crossland X o Mokka X potranno approfittare della nuova offerta tasso zero con pronta consegna.(ANSA).