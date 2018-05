Nove pick-up Ram rubati da 'recinto' di fabbrica in Michigan

ROMA - Come in un film del vecchio west: i ladri arrivano in gruppo, abbattono lo steccato e rubano i cavalli saltando in sella. Questa volta, però, non si è trattato di una sceneggiatura ma di una scena reale e i 'cavalli' in questione sono quelli oggi tanto amati dagli utenti nordamericani, quelli che stanno sotto al cofano dei pick-up Ram 1500. Una decina di persone - riferisce Fox News - sono entrate nella notte nel parcheggio della fabbrica FCA di Warren, alle porte di Detroit in Michigan. I ladri hanno poi tagliato la recinzione in rete metallica e sono saltati a bordo di nove pick-up Ram (appena usciti dalla produzione e quindi con le chiavi a bordo) partendo in convoglio verso la viabilità esterna. FCA sta collaborando con la Polizia locale per scoprire gli autori del clamoroso furto - che conferma come questa tipologia di veicoli vada letteralmente a 'ruba' nel mercato Usa - attraverso l'esame dei video di sorveglianza e la diffusione delle caratteristiche e dei colori, compresi i numeri di telaio, dei Ram sottratti alla fabbrica. La fascia di prezzo di questi pick-up è, tra l'altro, decisamente elevata e parte per le versioni di gamma alta da 45-50mila dollari, così da portare il bottino di questo furto a circa mezzo milione di dollari.