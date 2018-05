Noleggio, Avis amplia flotta auto connesse grazie a Psa

ROMA - Avis Budget Group ha annunciato l'ampliamento della flotta di auto connesse in Europa con l'aggiunta di 6.000 auto Peugeot, Citroën e DS e altre 5.000 auto in più sono previste entro la fine dell'anno. Questi veicoli opereranno con i marchi Avis e Budget in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito e in Italia, dove opereranno anche con il brand Maggiore.



La auto connesse - precisa una nota - forniranno ai clienti un'esperienza più personalizzata e nello stesso tempo genereranno una maggiore efficienza a livello operativo e di gestione della flotta per l'azienda. Complessivamente, quest'anno Avis Budget Group avrà globalmente più di 100.000 auto connesse e il suo impegno è quello di avere una flotta globale totalmente connessa entro il 2020. Nell'ambito di questo impegno, all'inizio dell'anno Avis Budget Group ha iniziato ad installare 50.000 dispositivi Unified Telematics Platform (UTP), forniti da I.D. Systems, raddoppiando la flotta esistente di veicoli connessi. Il mese scorso, l'azienda ha annunciato la partnership con Toyota Motor Company per dislocare negli Stati Uniti 10.000 veicoli connessi nel 2018.