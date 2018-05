Bosch, giornata nel mondo del lavoro per 25 laureande

ROMA - È partito il countdown per la nona edizione di women@bosch, l'iniziativa che si propone di favorire l'ingresso alle future ingegnere di domani nel mondo del lavoro. Bosch offre l'opportunità a 25 laureande, scelte su tutto il territorio nazionale, di vivere una giornata, nel mese di giugno, presso la sede milanese della multinazionale tedesca. Questa sarà l'occasione per entrare in contatto con la realtà aziendale e avere una panoramica dei ruoli che possono essere ricoperti da chi ha compiuto un percorso di studi in ingegneria.



Le studentesse avranno, inoltre, l'opportunità di confrontarsi con le manager di Bosch in Italia che condivideranno le loro esperienze e daranno suggerimenti per trovare un equilibrio tra lavoro, vita privata e impegni familiari. Il progetto women@bosch mira ad aumentare la presenza in azienda di professioniste e donne manager a livello internazionale: ad oggi più del 25 percento dei collaboratori Bosch sono donne.