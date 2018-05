Volkswagen, Winterkorn non può essere estradato negli Usa

BERLINO - Rischia fino a 25 anni di carcere e una forte sanzione, ma l'ex ceo di Volkswagen, Martin Winterkorn, non dovrà temere l'estradizione negli Usa, dove la giustizia lo ha accusato di frode e cospirazione nel dieselgate. "Lo Stato tedesco non consegna i suoi cittadini ad altri Stati all'estero, fatta eccezione per gli Stati europei e i tribunali internazionali", ha spiegato stamani in conferenza stampa a Berlino il portavoce del ministero della Giustizia, rispondendo a una domanda sul caso. A impedire l'estradizione è un articolo dalla costituzione tedesca.