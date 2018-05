Mercedes consegna una smart elettrica alla sindaca Raggi

ROMA - Una smart elettrica con i colori di Roma Capitale per il parco auto a zero emissioni del Campidoglio. L'ha consegna oggi pomeriggio Marcel Guerry, presidente di Mercedes Benz Italia, alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. La piccolina 100% elettrica sarà affidata in comodato d'uso per un anno all'amministrazione capitolina e consentirà al Campidoglio di effettuare un altro passo in avanti verso la mobilità elettrica.



''Prosegue il nostro impegno per incentivare la mobilità sostenibile con l'arrivo di una nuova auto a zero emissioni - ha detto il primo cittadino di Roma - I 700 punti di ricarica elettrica che verranno realizzati in tre anni sono un inizio.



Vogliamo sensibilizzare i cittadini sui benefici dell'utilizzo di un'energia pulita. La direzione in cui stiamo andando - ha concluso - è questa e sarà molto importante incentivare anche lo sharing elettrico in città''.



Ribadendo l'affinità che lega la piccola smart alla città di Roma (prima in Europa per la vendita della piccola city-car), Guerry ha precisato che ''aprire un tavolo di confronto permanente con amministrazioni lungimiranti come la città di Roma è di fondamentale importanza per la realizzazione delle smart cities''. ''Le città intelligenti si sviluppano - ha proseguito il numero uno di Mercedes Benz Italia - attraverso il dialogo e la condivisione di best practices tra pubblico e privato, insieme per costruire un ecosistema di mobilità efficiente e virtuoso che include anche soluzioni per un utilizzo facile e intelligente della mobilità elettrica come il 'ready to park' e il 'ready to charge'''.