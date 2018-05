Audi a fianco di Viva! Festival nei borghi di Valle d'Itria

ROMA - I Quattro Anelli al fianco, anche quest'anno, della creatività culturale della Valle d'Itria in Puglia.



Dall'incontro di Audi, brand da sempre attento agli eventi in cui innovazione, tecnologia e sfida al futuro trovano una sintesi, e Club To Club, principale festival italiano e tra i più apprezzati in Europa tra quelli dedicati alla musica d'avanguardia e al nuovo pop, nasce la seconda edizione del Viva! Festival. Dal 4 all'8 luglio Viva! animerà tutti i principali borghi della Valle, come Locorotondo, Fasano, Martina Franca, Ostuni e Alberobello, facendo vivere al pubblico di appassionati momenti di grandi suggestioni in compagnia di alcuni degli artisti più interessanti del panorama internazionale, al confine tra avanguardia e pop. Fra eventi dal vivo e performance esclusive, questi alcuni dei protagonisti: il musicista, produttore e cantante venezuelano Arca; il talentuoso James Thomas Smith - noto come Jamie xx - la dj tedesca Helena Hauff ma anche il producer e cantante britannico Sampha; il dj The Black Madonna da Chicago e il poliedrico dj e cantante Clifford Joseph Price, noto come Goldie.



Artisti del panorama nazionale ed internazionale che si rappresentano le tante sfumature del contemporaneo e la sua irriducibilità a qualsiasi classificazione. Su questo si basa la sintonia di valori fra Audi e Viva!: un rapporto all'insegna dell'avanguardia e della contaminazione creativa, che rappresenta la perfetta sintesi della visione del Brand e che prende forma nell'Audi Q2, il crossover coupé dei Quattro Anelli, non categorizzabile in un segmento specifico e quindi vettura #untaggable per eccellenza, che farà bella mostra di sé nelle location d'eccezione che animeranno la manifestazione. Per raccontare l'evento live, Carlo Pastore, conduttore radiofonico, televisivo e dj, perfetto esempio di talento sfaccettato, condividerà contenuti e foto sui canali social con gli hashtag #untaggable #AudiQ2 e #Vivafestival18.