Si accendono i motori, tutto pronto per il Roma Motor Show

ROMA - Torna nella Capitale l'appuntamento con il Roma Motor Show. Per la sessantatreesima edizione, in programma in via Pietro De Coubertin nel cuore del quartiere Flaminio del Municipio II, saranno in mostra le vetture iconiche del mondo delle quattro ruote. Quest'anno la rassegna - che vanta il patrocinio dell'Automobile Club Italia, del Municipio Roma II e dell'Unrae - vedrà nel weekend di sabato 12 e domenica 13 maggio, protagoniste le ultime novità delle più importanti case e dealer automotive tra cui Lamborghini, Jaguar, Land Rover, Ford, DR Automobiles, FCA (con Fiat, Alfa, Lancia, Abarth, Jeep), PSA (con Peugeot e Citroen), la concessionaria Autoimport con Opel, Autosport con Suzuki, Area Motori con Volkswagen e Fiori con il recente centro Jeep. Ad 'aprire le danze' l'incontro previsto giovedì 10 maggio al Circolo Canottieri Aniene dove si discuterà del tema dell'evoluzione della mobilità dal punto di vista economico, ambientale e della sicurezza. In quella circostanza saranno consegnati anche i Motor Awards, premi che la testata Motor assegna ad esponenti del settore automotive e non solo. Tra questi il più importante, il 'Premio Comunicazione Auto Sergio Favìa del Core' che premia il lavoro svolto da un responsabile ufficio stampa, quest'anno ha visto due vincitori ex equo: Marco Alù Saffi, responsabile pubbliche relazioni di Ford Italia, e Carlo Leoni, responsabile pubbliche relazioni di PSA Groupe Italia. Due ex equo anche per quanto riguarda il 'Premio addetto stampa' 2018 che vede vincitori Vadim Odizoff di Mercedes Benz Italia e Stefano Virgilio di Opel Italia. Il 'Premio a un Manager' sarà consegnato a Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia; alla Robert Bosch sarà consegnato un premio per l'innovazione tecnologica, mentre il 'Premio Manifestazione' sarà consegnato a Citroën Italia per la presentazione avvenuta sul Tonale della C3 Aircross e il World Car Award 2018 è stato vinto dal primo suv targato Alfa Romeo, Stelvio. Due importanti 'Motor Award alla Carriera' saranno consegnati a Marilù Granieri, fino allo scorso gennaio capo ufficio stampa di Mazda Italia e al pilota automobilistico italiano Emanuele Pirro.