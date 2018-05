Anfia, è online nuova veste grafica sito web associazione

ROMA - Semplificare la fruibilità del lavoro dell'associazione comunicando in modo più incisivo i dati e le informazioni relative alle attività del settore automotive ed ottimizzare l'integrazione tra software di gestione, portali statici e informativi con il sito web. Nasce da questi presupposti lo sviluppo della nuova veste grafica del sito web di Anfia, associazione nazionale filiera industria automobilistica. Il nuovo sito, online all'indirizzo www.anfia.it, è stato ripensato come un vero e proprio portale informativo user-friendly, semplice ed intuitivo. Il sito si propone di essere un'interfaccia utile e puntale non solo per gli associati ma anche per gli stakeholders e gli interlocutori del settori. A breve, saranno disponibili anche gli accessi diretti alle pagine social di LinkedIn e Twitter oltre al canale Youtube già collegato. Oltre alle informazioni relative all'associazione, sul sito sarà possibile scorgere tutte le attività e i gruppi di lavoro connessi ad Anfia nonché informazioni utili e aggiornate sulle normative di settore.