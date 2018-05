Lusso Bmw Designworks per viaggiare nella capsula Hyperloop

ROMA - Solo dodici minuti per viaggiare da Dubai ad Abu Dhabi comodamente seduti in una capsula che si sposta a più di 1.000 km/h all'interno del 'tubo' dell'Hyperloop One creato da Virgin. E' una ipotesi tutt'altro che remota se è vero che le trattative con la Transport Authority of Dubai (RTA) affrontano la fase due, cioè quella realizzata. Virgin, per offrire una soluzione di trasporto di alto livello - come atteso dalla clientela top degli Emirati - ha commissionato a Bmw Designworks il progetto degli interni della sua capsula Hyperloop. Un prototipo è stato esposto, per la prima volta, al City Walk Dubai durante il mese della UAE Innovation, come anticipazione di quella che potrà essere, in un vicino futuro, la rivoluzionaria esperienza di viaggio all'interno di un tunnel di diametro non superiore a quello della fusoliera di un jet, ma senza il 'conforto' della visione attraverso i finestrini. ''Con il progetto Virgin Hyperloop One, - ha dichiarato Johannes Lampela., direttore del design del Designworks LA Studio - abbiamo inteso creare una nuova espressione visiva per una nuova modalità di trasporto collettivo''. Per conciliare queste necessità, Bmw Designworks ha immaginato un ambiente rilassante e raffinato, con elementi grafici ispirati al mondo degli Emirati e poltrone di livello elevato - non solo nella First Class - con tutti i confort, tra cui regolazioni individuali della climatizzazione, ampi display e sistemi di illuminazione che consentono la massima personalizzazione.