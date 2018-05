Le emissioni di CO2 da benzina e gasolio in calo nel primo trimestre

ROMA - Calano, nei primi tre mesi dell'anno, le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio. Secondo un'elaborazione del centro ricerche Continental Autocarro, su dati del Ministero dello Sviluppo, nel periodo gennaio-marzo 2018 le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione sono diminuite di poco più di 200mila tonnellate (206.440 tonnellate per la precisione) rispetto allo stesso periodo del 2017. Questo calo corrisponde ad una diminuzione percentuale dello 0,9%.



In particolare, nel comparto delle emissioni derivate dall'uso di benzina la diminuzione è stata di 156.408 tonnellate, pari al 2,9% in meno. Le emissioni da gasolio sono diminuite di 50.032 tonnellate, che corrispondono ad un calo percentuale dello 0,3%. ''Il calo delle emissioni di CO2 da benzina e gasolio registrato nel primo trimestre 2018 - commenta Enrico Moncada, Responsabile della Business Unit Truck Replacement di Continental Italia - conferma la tendenza alla diminuzione delle emissioni che è già stata registrata nei mesi scorsi. Da un lato la maggiore efficienza dei veicoli nuovi messi in circolazione e dall'altro la riduzione dei consumi di carburante influiscono su questo dato. A questi fattori si aggiunge anche il contributo portato dagli pneumatici e dalla componentistica, che rappresentano settori di fondamentale importanza per la crescita del comparto automotive''.