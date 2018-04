50 anni da maggio francese, anche auto fecero rivoluzione

Nei primi mesi del 1968 l'industria francese dell'automobile stava vivendo un momento di particolare successo. Peugeot stava lanciando la 504, modello di fascia medio-alta; Citroen pensava alle vacanze e al tempo libero e metteva sul mercato l'iconica Me'hari; Renault si preparava a presentare la sua 'anti Dyane', la R6. La produzione complessiva aveva raggiunto l'anno precedente 1,5 milioni di unita' e sulle strade francesi circolavano 7,1 milioni di veicoli, sufficienti per creare i primi ingorghi urbani ma anche tali da permettere di viaggiare ad alta velocita' (in assenza di controlli) sulle 'Route National'.



Come riporta il magazine Challenges, in quel periodo non si parla ancora della riduzione delle emissioni di CO2 e nemmeno dei consumi, perche' un litro di super costa solo 1 franco. Ma il 3 maggio di 50 anni fa cambia tutto: gli studenti iniziano le loro proteste al Quartiere Latino e improvvisamente le automobili diventano le protagoniste del Sessantotto, il piu' importante momento di trasformazione sociale della storia moderna della Francia. Cosi' le 4 ruote, ribaltate e incendiate, sono usate come ostacolo alle cariche delle forze dell'ordine, mentre le 2CV e le R4 - stipate di dimostranti e di quanto serve per la rivolta - si muovono agilmente nelle strade e stradine alle spalle della linea di scontro.



A quel tempo - racconta Challenges - l'Auto-Journal decise di difendere i proprietari di queste carcasse fumanti o fracassate: ''Un certo numero di parigini possedeva ancora un'auto a meta' maggio, molte acquistate a credito a volte con grande difficolta'. Tutte queste macchine ora non esistono piu', sono state bruciate durante le manifestazioni che hanno agitato Parigi. Ma dove si possono rivolgere i poveri proprietari infelici? All'Eliseo, al ministero di l'interno, presso la Prefettura?''. In pochi giorni pero' la rivolta del Sessantotto si estese alla classe operaia, con conseguenze altrettanto importanti per il Paese. Primo ad 'infiammarsi' e' lo stabilimento Renault a Billancourt, che avvia gli scioperi. La produzione della Citroen crolla nel primo semestre da 223.500 a 178.000 automobili. Ed e' l'inizio di una radicale trasformazione del sistema industriale e, parallelamente, anche del ruolo sempre meno edonistico dell'automobile. Non a caso proprio dopo il 1968 si manifesta anche una nuova cultura, ostile agli eccessi legati alla motorizzazione e alla industria che la alimenta, fino ad arrivare all'inizio degli Anni '70 ad una coscienza ambientale diffusa, che trova nella creazione dell'EPA (Environmental Protection Agency) e nell'evoluzione del Clean Air Act, due importanti atti voluti dal Governo Usa proprio nel 1970.

In collaborazione con: