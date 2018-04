Auto: un milione di km quasi senza riparazioni, record per Subaru

ROMA - L'affidabilità delle Subaru è nota da tempo, come in passato hanno dimostrato molti 'record' registrati nel mondo tanto che è stato creato un club (http://www.subaruhighmileageclub.com/miles500000.html) destinato a coloro che hanno percorso con la loro auto almeno 500mila miglia, cioè 804mila chilometri. Ora è la volta di un cliente italiano - Gianni De Meneghi - che dopo aver acquistato nel 2007 alla concessionaria Subaru Carraro di Treviso una Outback 2.5i con cambio automatico e impianto bifuel benzina/Gpl ha superato in 11 anni oltre 1 milione di chilometri, 25 volte il giro del mondo.

Alla sua Outback 2.5i Gianni De Meneghi ha riservato le normali attenzioni di ogni automobilista, con tre passaggi in officina per interventi di riparazione: il primo a 200mila chilometri per il cambio dell'alternatore, a 500mila per la sostituzione del radiatore e a 998mila km per questo stesso intervento all'impianto di raffreddamento. Per il resto la Subaru si è dimostrata fedele compagna di viaggio nei lunghi trasferimenti per lavoro e per svago del proprietario. ''E' stata come una bella moglie che durante tutti questi anni non mi ha mai tradito - ha commentato Gianni De Meneghi, che ha raccontato della reazione degli amici quando nel 2007 ho comprato questa auto: ''all'inizio erano stupiti per la mia scelta alquanto anticonvenzionale. Ma il tempo mi ha dato ragione, perché nel corso degli anni loro hanno dovuto cambiare le proprie auto chi due e chi tre volte mentre io, senza problemi, ho continuato a macinare strada fino alla invidiabile percorrenza di un milione di chilometri''.

Ed ha precisato che la cosa che più lo ha sorpreso, al di là del motore che non ha mai avuto problemi ''è come il cambio automatico non abbia mai mostrato una benchè minima defaillance nonostante il lungo chilometraggio. Chiaramente ho costantemente svolto la regolare manutenzione anche se, ammetto, non sempre nei tempi e come da indicazioni della Casa''. Subaru Italia ha voluto premiare la fedeltà di questo cliente più che soddisfatto: durante un incontro presso la Concessionaria Subaru Carraro di Treviso, il presidente della filiale italiana della Casa delle Pleiadi Takashi Yamada ha voluto premiare la fedeltà di Gianni De Meneghi con la consegna di una Outback di attuale generazione, in comodato d'uso gratuito. ''Siamo orgogliosi di avere clienti come il signor De Meneghi - ha detto Yamada che sul campo certificano la bontà dei nostri prodotti e la loro durata negli anni. Questo caso è la conferma di una indagine condotta da Subaru Europe lo scorso anno e secondo la quale il 96% di auto Subaru con anzianità oltre i 10 anni sono ancora circolanti''.